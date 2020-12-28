В Ірані наполягають, що передали Україні технічний звіт про збиття літака МАУ

24 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт про збиття майже рік тому літака МАУ.

В Ірані наполягають, що передали Україні технічний звіт про збиття літака компанії «Міжнародні авіалінії України». Як повідомляє іранське агентство IRNA, про це заявив офіційний представник Міністерства закордонних справ Ірану Саїд Затібзаде. Зокрема, він прокоментував заяву України про те, що країна не отримувала доповіді про авіакатастрофу українського літака. «Управління цивільної авіації, як відповідальна установа в технічній галузі, діяло відповідно до своїх обов'язків, і звіт було надано українським та іншим сторонам у вигляді онлайн-відео, а перекладений звіт буде офіційно представлений сьогодні і завтра», - сказав Затібзаде. Збиття літака МАУ в Ірані: що відомо 8 січня в Ірані розбився літак МАУ, який виконував рейс за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, в тому числі 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великобританії. Читайте такожЗбиття літака МАУ під Тегераном: Україна не отримувала звіт від Ірану Через три дні президент Ірану Хасан Рухані визнав, що український лайнер було збито «внаслідок ненавмисної людської помилки», і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

У липні Іран передав бортові самописці з літака до Франції для проведення досліджень.

19 жовтня в Тегерані заступник міністра закордонних справ Євген Єнін зустрівся з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Заріфом. Після зустрічі Єнін повідомив, що Іран готовий забезпечити однаковий розмір компенсації родичам всіх жертв збитого літака МАУ, незалежно від їх громадянства. Проте 9 грудня Єнін заявив, що Іран відкликав пропозицію про виплату сім'ям загиблих у катастрофі літака МАУ.

В середині грудня в Канаді висловили позицію, що розслідування Іраном збиття літака «Міжнародних авіаліній України» не викликає довіри.

22 грудня іранське інформагентство Tasnim повідомило, що іранські слідчі під час відеоконференції надали представникам інших країн, чиї громадяни стали жертвами катастрофи, технічний звіт про збиття літака МАУ.

23 грудня Єнін заявив, що Україна не отримувала від Ірану звіт про збиття літака.

24 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив занепокоєння, що Іран зволікає з переговорним процесом у справі збитого літака компанії «Міжнародні авіалінії України». Він зазначив, що Україна не отримала від Ірану технічний звіт про збиття майже рік тому літака МАУ. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Віталій Саєнко

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