Відзначається, що священики хочуть донести свою позицію керівництву країни.

Представники Української православної церкви Московського Патріархату в понеділок, 20 березня, прийшли до президента України Володимира Зеленського. Священики мають намір нібито донести свою позицію.

"Члени священного Синоду Української православної церкви на чолі з блаженнішим Митрополитом Онуфрієм прибули до офісу президента України з метою донести до керівництва держави позицію Української православної церкви", - йдеться у повідомленні УПЦ МП у Facebook.

Крім того, один з членів делегації заявив, що УПЦ МП допомагає українським військовим, які захищають Україну від російських окупантів. Також він закликав "не демонізувати церкву" та "змінити ставлення" до парафіян УПЦ МП. За його словами, ситуація навколо УПЦ МП є "порушенням конституційних прав українців", а також нібито підпадає під статтю про образу почуттів вірян.

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Скандал навколо УПЦ МП - що відомо

Адміністрація заповідника "Києво-Печерська лавра" розірвала договір оренди зі Свято-Успенським монастирем УПЦ МП через недотримання умов угоди, в результаті священики повинні покинути всі приміщення до 29 березня.

Своєю чергою представники УПЦ МП заявили, що не побачили підстав для дострокового припинення дії договору, тому не підуть з Лаври.

Пізніше з'явилося відеозвернення, де один зі священиків каже, що молилися за Зеленського, "щоб він Лавру не ображав", а в РНБО назвали цей ролик російською маніпуляцією. Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов запевнив, що представників Московського патріархату виселять з Києво-Печерської Лаври без застосування сили.

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