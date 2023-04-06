Він наголосив, що агресор справедливо відповідатиме за Биківню та Бучу, за Катинь і Смоленськ.

Президент Володимир Зеленський у середу, 5 квітня, прибув із візитом до Польщі. Виступаючи перед депутатами обох палат Національних зборів, представниками громадськості двох країн, він наголосив, що свобода України та Польщі – це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові та не полишить Грузії.

"Коли ми з вами вільні – це гарантія, що свобода буде міцною в усіх наших країнах-сусідках у Євросоюзі. Румунія й Словаччина, Литва та інші країни Балтії... Всі сильніші, коли ми вільні. Коли ми вільні – це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові, не полишить Грузії та прийде, обов’язково прийде в Білорусь. Що більше свободи буде у нас із вами, навколо нас, то більше гарантій буде й у справедливості. У того, що наш спільний ворог відповідатиме", – сказав глава держави.

Він наголосив, що агресор справедливо відповідатиме за Биківню та Бучу, за Катинь і Смоленськ.

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"Відповідатиме до кінця свого життя тут, на землі, і навіки – перед Богом", – заявив Зеленський.

Візит Зеленського до Польщі: що треба знати

5 квітня президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Варшави. Під час візиту президент Польщі Анджей Дуда вручив Зеленському орден Білого Орла – найвищу нагороду Польщі. Її президент України отримав за заслуги в поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини.

Під час брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою Володимир Зеленський наголосив, що Україна – безкомпромісна та не віддасть свою землю, незалежність та дітей.

Крім того, Україна та Польща погодили новий пакет оборонної допомоги для нашої держави.

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