Тоді, за словами президента, Москва не вбиватиме, а Петербург не ділитиме.

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Польщі виступив перед депутатами обох палат Національних зборів, представниками громадськості України та Польщі. Він заявив, що тиранія програє в історії, коли програє Україна.

"Ворог хотів поховати нашу з вами незалежність і розчинити в російському просторі наші національні культури. А ми стоїмо міцно! Ми з вами, українці й поляки, разом, пліч-о-пліч повернемо все це зло епітафією російському імперіалізму. Ми з тобою, Польще, пліч-о-пліч утвердимо свободу у Європі назавжди. Тиранія програє в історії, коли програє в Україні. Москва не вбиватиме, а Петербург не ділитиме. Більше ніколи. На цій славетній площі й на будь-якій іншій польській площі так само, як і на всіх українських майданах, більше ніколи не буде Росії – після нашої перемоги", – сказав глава держави.

Він пояснив, що необхідно на цьому шляху до перемоги.

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"Чи багато ще треба кроків до неї? Ні. Треба лише не зупинятися в солідарності. Коли битва вимагає артилерії, її варто надати. Коли перемога потребує танків, їхній гуркіт має зазвучати на передовій. Коли незалежність потребує повітря, не треба звертати уваги, як відреагують у Росії на літаки в нас, не варто гадати, яке число матиме безпечніший вигляд поруч із літерою F – 16 чи якесь інше. Варто діяти! Діяти так само, як ваше лідерство проявило себе в танковій коаліції. Вірю, що проявиться і в авіаційній коаліції. Бо це ж битва за свободу, і в ній неможливо виграти частково", – зазначив Зеленський.

Візит Зеленського до Польщі

У середу, 5 квітня, президент Зеленський прибув до Польщі з візитом. Там у нього була запланована зустріч із польським президентом Анджеєм Дудою.

Дуда зустрів Зеленського у Президентському палаці у Варшаві. Також польський лідер вручив президенту України орден Білого Орла – найвищу та одну з найстаріших держнагород Польщі.

Відомо, що президенти обговорили, зокрема, посилення української армії та питання відбудови України. Останнє має посилити відносини між польським та українським бізнесом.

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