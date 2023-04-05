Президент також додав, що Україна буде безкомпромісною на шляху до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський у Польщі: Україна безкомпромісна та не віддасть свою землю, незалежність та дітей.

Про це президент заявив на спільному із президентом Польщі Анджеєм Дудою брифінгу у Варшаві. Зокрема, Зеленський вчергове подякував польському народові та особисто президету та прем'єру Польщі за братерство та підтримку.

"Україна - країна тепла, дружня, але у цій війні - безкомпромісна. Безкомпромісна у тому, що ми не віддамо нашу землю, нашу свободу, не віддамо наших дітей, жодної дитини, яка була силою депортована росіянами в РФ. Ми нічого цього не віддамо і не віддамо свою незалежність", - наголосив він.

Президент також додав, що Україна безкомпромісна й в дружбі та вважає Польщу не тільки партнером, а справжнім другом навіки.

"Я би хотів також сказати і передати усім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для Україна на шляху до НАТО, що і в цьому питанні Україна буде безкомпромісною", - додав він.

Зеленський у Польщі

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 5 квітня, президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит до Варшави.

Під час візиту президент Польщі Анджей Дуда вручив Зеленському орден Білого Орла - найвищу нагороду Польщі. Її президент України отримав за заслуги в поглибленні відносин між Польщею та Україною, безпекову діяльність, стійкість у захисті прав людини.

Окрім перемовин Зеленського із президентом Дудою, також заплановані перемовини із прем'єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким, за підсумками яких буде підписано двосторонні документи.

Також Зеленський зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками Сейму та Сенату, волонтерами та рятувальниками, а також з мерами прикордонних з Україною міст.

Увечері Зеленський звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою.

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