Служба безпеки України зробила подання щодо цих людей.

Президент Володимир Зеленський заявляє, що зроблено черговий крок з метою очищення України від тих, хто став на бік російського агресора.

"Сьогодні я підписав відповідні документи, щоб зробити черговий крок для захисту та очищення нашої держави від тих, хто на боці агресора", - повідомив президент у вечірньому зверненні до українців.

Як зазначив глава держави, є подання від Служби безпеки України щодо осіб, у яких зафіксована наявність російського громадянства.

Відео дня

"Завтра ж буде зроблений іще один юридичний крок на виконання санкційних рішень РНБО. Ми працюємо для того, щоб синхронізувати наші санкційні рішення з юрисдикціями партнерів. Вороги вільного світу не мають права користуватися вільним світом заради своїх інтересів", - наголосив глава держави.

Санкції України проти росіян

Як повідомляв УНІАН, 28 січня, Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб, яких Росія використовує, щоб перевозити залізницею військову техніку та солдатів.

Також нещодавно український лідер запровадив санкції проти 198 громадян Російської Федерації, України і Білорусі.

3 січня Зеленський анонсував про чергові санкційні рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо тих, хто працює на російську агресію.

Вас також можуть зацікавити новини: