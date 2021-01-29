З дівчини зловмисник поглумився в покинутому приміщенні. Пізніше до нього прийшла її мати розбиратися, але все закінчилося ще одним зґвалтуванням.

В Одеській області заарештований місцевий житель за підозрою в зґвалтуванні двох жінок.

Читайте такожГрупове зґвалтування у Маріуполі: двом підліткам-збоченцям повідомили про підозруЯк повідомили в прес-службі Одеської обласної прокуратури, злочин скоєно в одному з сіл Роздільнянського району 26 січня.

Встановлено, що 42-річний місцевий житель в стані алкогольного сп'яніння зґвалтував свою 56-річну односельчанку та її 26-річну доньку, застосувавши до них фізичну силу.

«За клопотанням прокурорів Роздільнянської місцевої прокуратури підозрюваного взято під варту. Йому закидають зґвалтування - ч.1 ст. 152, ч. 2 ст. 152 Кримінального кодексу України», -повідомили в прес-службі.

Розслідування ведуть співробітники Роздільнянського районного відділу поліції.

Зґвалтування в Одеській області: подробиці

Як уточнили УНІАН в правоохоронних органах, обидва зґвалтування скоєні в один день. За попередніми даними, зловмисник, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, зустрів на вулиці 26-річну односельчанку, вдарив її кілька разів по голові, після чого жінка втратила свідомість.

«Затягнувши потерпілу в покинуте приміщення, він її зґвалтував, поки та була без свідомості... Пізніше молода жінка прийшла до тями ... вона розповіла про те, що трапилося матері і та, за попередніми даними, намагалася «з'ясувати стосунки» з підозрюваним. Однак закінчилося все тим, що чоловік якимось чином заманив (або затягнув) її в будинок, побив і теж згвалтував», - розповів правоохоронець.

Він підкреслив, що зараз поліція встановлює всі обставини події.

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Автор: Лариса Козова