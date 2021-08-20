Олександр Ткаченко заявив, що "невідомі" знали про заборону на проведення робіт.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на знесення садиби Барбана XIX століття в Києві. Він заявив, що йому дуже соромно за київську владу.

Про це глава Мінкульту написав у своєму Telegram-каналі

"Цей пост я пишу і як міністр, і як киянин. Жах та сором. Єдині слова, якими я можу описати ситуацію навколо будинку Барбана. Сором - за столичну владу, яка не в змозі стримати оскаженілих забудовників. Жах від розуміння, до чого таке свавілля може призвести", - зазначено в повідомленні.

При цьому він вказав, що будівлю знесли перед Днем Незалежності "вночі, як злодії" й "невідомі" знали про заборону від Мінкульту на будівництво та інші роботи, але проігнорували його. За його словами, в цій ситуації Міністерство безсило та навіть не може подати апеляцію, тому що будівля не була пам'яткою ні національного, ні місцевого значення.

Читайте такожНа Хмельниччині селяни хотіли знести нову вишку мобільного зв'язку (фото)Крім того, Ткаченко звинуватив КМДА в небажанні підтримати законопроект МКІП, спрямований на протидію хаотичній забудові.

"Тому і ростуть потворні торгові, офісні центри, знищуючи Історичні пам'ятки. Київ з квітучого, комфортного, зі своєю історією міста перетворюється на безликий мегаполіс. Жах і сором...", - підкреслив міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Києві знесли частину садиби-пам'ятника на Андріївському узвозі, 10. Це сталося під час реставрації будівлі.

Автор: Анастасія Горбачова