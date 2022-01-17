У мережі розтиражували фотокопію заяви жителя Харківської області Олега Марченка на ім’я генсека НАТО Єнса Столтенберга. У документі чоловік запропонував розмістити на своїй земельній ділянці військову базу Альянсу.
Марченко, судячи з опублікованої у Telegram-каналі "Оперативний ЗСУ" заяви, наголосив, що готовий передати 8,13 га у безкоштовне користування.
У листі чоловік зазначив, що земельна ділянка розташована в одному із сіл Харківської області. Заява датована 10 січня.
"Я, Марченко Олег Вікторович, громадянин України, хочу вступити до блоку НАТО і передати у безкоштовне довічне користування належну мені на праві власності земельну ділянку площею 8,13 га, яка знаходиться за адресою: Харківська область, с. ****** ****, для розміщення на ній військової бази Альянсу", - йдеться у тексті документа.
У мережі захоплені вчинком жителя Харківщини, багато користувачів чи то жартома, чи то серйозно пропонують віддати безкоштовно й свою земельну ділянку під базу НАТО.
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Раніше представник президента в Конституційному суді, нардеп Федір Веніславський заявляв, що Україна в разі вступу до НАТО або укладення відповідних договорів про співпрацю може розмістити на своїй території військові бази Альянсу. За його словами, відповідний дозвіл спочатку повинен надати КСУ.