Лише у Києві з початку повномасштабної війни за фактами шахрайства розпочато 6018 кримінальних проваджень.

В умовах воєнного стану в Україні активізувалися шахраї. Вони вигадають нові схеми та ошукують українців. Для цього зловмисники використовують актуальні теми: пошук житла для переселенців, збір коштів для ЗСУ та навіть пошук зниклих військових.

У Головному управлінні Національної поліції Києва повідомили, що з початку повномасштабної війни у столиці за фактами шахрайства розпочато 6018 кримінальних проваджень. Саме тому правоохоронці закликають українців бути пильними.

Які схеми використовують шахраї:

"збір коштів для військових" - зловмисники прикидаються волонтерами та брешуть, що вони збирають гроші на допомогу ЗСУ, на ліки та амуніцію тощо. Проте усі зібрані кошти вони не передають, а залишають собі. Окрім цього, шахраї можуть створювати фейкові рахунки та посилання, де вводити свої особисті дані дуже небезпечно.

"надання інформації про місцезнаходження безвісти зниклих родичів" - цинічні шахраї знаходять оголошення про пошук зниклих та зв'язуються з авторами публікації. Після цього вони кажуть, що нібито знають, де саме знаходиться людина, яку шукають. За інформацію шахраї просять винагороду.

"евакуаційні перевезення" - шахраї користуються тим, що мешканці територій, де ведуться бойові дії, хочуть виїхати до безпечного місця. Вони розміщують оголошення про нібито евакуацію, проте вимагають за це гроші та просять надіслати кошти наперед. Коли довірлива людина відправляє гроші, шахраї перестають відповідати.

"оренда житла за вигідною ціною для переселенців" - зловмисники наживаються на людях, яким ніде жити. Вони розміщують оголошення про оренду та просять передплату на картку. Коли переселенці відправляють гроші, шахраї не виходять на зв'язок та з'ясовується, що ніякого житла вони не здавали.

"ваш син потрапив у полон" - шахраї шукають батьків або родичів військових, які зникли. Тоді вони телефонують та повідомляють, що зниклий нібито перебуває у полоні, проте його можуть відпустити, якщо батьки надішлють за це гроші.

"Також аферисти продовжують ошукувати людей під час онлайн-шопінгу на неіснуючий товар; представляються банківськими працівниками, які дізнавшись особисті дані банківської картки переводять кошти на свої рахунки; телефонують під виглядом правоохоронців, які вимагають сплатити гроші за не притягнення когось із родичів до кримінальної відповідальності", - додали у поліції.

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Правоохоронці нагадали основні правила, які допоможуть уберегтися від шахраїв. Потрібно ретельно перевіряти інформацію, яку повідомляють невідомі, не поспішати виконувати вказівки незнайомих людей та не перераховувати кошти на чужі рахунки. Окрім цього, не треба впускати незнайомців до свого житла та завжди перевіряти документи.

Шахрайство в Україні

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Івано-Франківщині "волонтер" привласнив 1,7 мільйона гривень, які збирав для ЗСУ. Пожертви зловмисник збирав на особисті банківські рахунки для нібито придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів.

Окрім цього, в Одесі двоє арештантів незаконно отримували виплати для переселенців. Своїми діями вони завдали збитків державі на 22 тисячі гривень.

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