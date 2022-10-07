Пожертви зловмисник збирав на особисті банківські рахунки для нібито придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів.

На Івано-Франківщині скеровано до суду обвинувальний акт щодо псевдоволонтера за привласнення понад 1,7 млн грн, які він збирав нібито для Збройних сил України.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

"Слідством встановлено, що з травня по серпень 2022 року обвинувачений, називаючи себе волонтером, через соціальну мережу збирав кошти для Збройних сил України та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України. Він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для нібито придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів", - сказано у повідомленні.

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При цьому зазначається, що він отримав від громадян понад 1,7 млн грн, які привласнив, не надавши жодної допомоги ЗСУ.

За процесуального керівництва Калуської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт стосовно місцевого жителя за вчинення шахрайства та незаконне використання благодійних пожертв під час воєнного стану (ч. ч. 1,2 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на Тернопільщині затримали псевдоволонтерів, які на отримані від людей кошти купували собі автомобілі, предмети розкоші та валюту.

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