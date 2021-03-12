Сім'я проживала в саморобній халупі, діти не відвідували навчальні заклади.

У Херсоні поліцейські склали адмінпротоколи на батьків, які разом з малолітніми дітьми проживали біля сміттєзвалища.

Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Херсонській області, до правоохоронців надійшло повідомлення від місцевих жителів про те, що неподалік від сміттєзвалища вони помітили двох маленьких дітей без нагляду дорослих.

"Діти виглядали запущеними і були одягнені в легкий одяг", - йдеться в повідомленні.

На місце прибули працівники сектору протидії домашньому насильству ГУНП та ювенальні поліцейські. Правоохоронці виявили родину з двома дітьми: 6-річним хлопчиком та 8-річною дівчинкою.

«Всі вони проживали біля смітника у саморобній халабуді, зовсім не пристосованій для проживання з дітьми. Хлопчик та дівчинка не відвідують школу або дошкільний заклад, весь час проводять з батьками на вулиці. Чоловік з дружиною пояснили, що постійно переїжджають з однієї області в іншу у пошуках заробітку. В Херсоні вони нібито не затримуються», - додали в поліції.

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Зазначається, що для перевірки стану здоров’я дітей поліцейські відвезли дітей разом з їхньою матір’ю до лікарні. Там хлопчика та дівчинку оглянули, у них були легкі ознаки застуди.

Стосовно батьків поліцейські склали адміністративні протоколи за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) КУпАП та за економічне насильство. Про подію правоохоронці повідомили службу у справах дітей.

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Автор: Світлана Макринська