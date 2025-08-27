За його словами, всі згадували якісь історії домашні, своє минуле, починаючи там від дитячого садка і закінчуючи останніми днями перед війною.

Звільнений з російського полону журналіст Дмитро Хилюк розповів, як підтримують українські бранці одне одного в неволі.

"Розмова - це дуже велика знахідка. Це - єдине, що, окрім книжок, давало можливість не зациклюватись на власних похмурих думках, знаходити якісь теми для спілкування. Врешті, в камері з тобою були не лише похмурі, а й оптимістичні люди. Загалом, теми повторювались тисячі разів: про дівчат і жінок, про сім'ї, про те, що вони подарують рідним, коли повернуться з полону; про автомобілі (хто який купить), про те, яким хто хоче зайнятись бізнесом", - сказав він в інтерв’ю для УНІАН.

За його словами, всі згадували якісь історії домашні, своє минуле, починаючи там від дитячого садка і закінчуючи останніми днями перед війною.

"Дуже важливо було, коли в камері були оптимісти, люди, у кого, як у всіх, є персональне горе, але вони це горе намагались тримати в собі, а на загал говорили лише про якийсь позитив, про майбутнє", - розповів Хилюк.

Він зазначив, що зазвичай його співкамерниками були військові - хлопці 20-35 років. Хилюк поділився, що день народження один одного відзначали навіть із "подарунки" - дарували іменинникам свою пайку їжі.

"Це може бути каша, може бути так званий суп… Дають тобі свій кусок хліба. Таке привітання в тюрмі - це справжній подарунок, тому що всі потерпали від голоду", - додав журналіст.

Заяви Хилюка після звільнення з полону

Хилюк стверджує, що з особливою жорстокістю російські тюремники відзначалися у відношенні до полонених українських морських піхотинців, десантників і снайперів.

Він розповів, як у російському СІЗО в Новозибкові (Брянська область) знущались з українців. Він вважає цю в’язницю страшним місцем.

