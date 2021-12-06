У цьогорічній команді від України є і одна жінка.

В Україні завершилися збори спортсменів-ветеранів, які поїдуть представляти Україну на змаганнях "Ігри Нескорених" у Нідерландах вже у квітні 2022 року.

Про це розповідається у сюжеті 2+2.

Ще не так давно ветерани війни воювали на фронті, а тепер змагаються на спортивних майданчиках та у залах. Вони постраждали від війни, але не зламалися.

У цьогорічній команді є і одна жінка, яка пройшла відбір на право виступати у Гаазі. На фронті вона була медиком та евакуйовувала поранених. На фронт вона їздить і досі, а в перервах реабілітується спортом.

Загалом змагання будуть проводитись у таких дисциплінах як легка атлетика, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, велоспорт, плавання, баскетбол на візках та стрільба з лука.

Ветерани сподіваються, що цього разу змагання не будуть переносити, а також збираються привезти з Нідерландів нагороди.

Про "Ігри Нескорених"

"Ігри Нескорених" (eng. Invictus Games), засновані Його Високістю Герцогом Сассекським в 2014 році, - міжнародні змагання для ветеранів та військовослужбовців, які отримали поранення, були травмовані або захворіли, виконуючи свої службові обов’язки.

Україна долучилась до "Ігор Нескорених" у 2017 році, дебютувавши на змаганнях у Торонто, у 2018 році - в австралійському Сіднеї. У травні 2020 міжнародні змагання мали відбутися у Гаазі, проте у зв’язку карантинними обмеженнями, викликаними COVID-19, вони були перенесені на 2022 рік.

Автор: Олег Давигора