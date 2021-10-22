Сергій Нікіфоров зазначив, що такий варіант існує, але нічого не вирішено.

Президент Володимир Зеленський зібрався з візитом до Одеси, де карантинні обмеження торкнулися навіть депутатів. Імовірно, поїздка запланована на 29 жовтня.

Про це повідомляє місцеве видання Таймер.

Голова держави нібито збирається в Одесу заради прийому в експлуатацію криголама James Clark Ross, який купили у Великобританії. Судно прибуло в одеський порт 5 жовтня.

Також планується, що Зеленський огляне судно "Бельгіка", яке купили у Бельгії. Воно призначене для вивчення екології Чорного моря.

Читайте такожЛегендарний криголам James Clark Ross: у МОН пояснили, на що підуть майже 245 мільйонів гривеньЯк заявив у коментарі УНІАН прес-секретар президента Сергій Никифоров, такий варіант існує, але він ще в стадії підготовки.

"Тому говорити щось конкретне - рано", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксхавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, і над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

Власний Океанографічний криголам відкриває цілий ряд нових можливостей для української науки і вчених. Перш за все, він дозволить після тривалої перерви повернутися до досліджень світового океану, вирішити логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Також за допомогою зазначеного судна Україна розширить можливості сезонних експедицій, створюватиме науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, проводитиме дослідження не тільки в Антарктиді, але і в Арктиці, і, при необхідності, в інших регіонах океану.

Автори: Антоніна Доломанжи, Анастасія Горбачова