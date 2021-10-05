Судно планують перейменувати та відкрити на деякий час для екскурсій.

Флагман українського науково-дослідного флоту – криголам "Джеймс Кларк Росс" прибув сьогодні до Одеси.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти і науки України.

"З Данії в Україну, через три моря – Північне, Середземне та Чорне, нашого красеня привели два капітани: український капітан Олег Новосильний та британський "капітан-наставник" Саймон Воллес", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що наступні тижні триватиме дооформлення необхідних документів та технічна інвентаризація судна. Потому відбудеться офіційне представлення криголаму для медіа та буде оголошено його нову назву. Також планується час для екскурсійного відвідування криголаму.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня Україна придбала легендарний британський криголам "Джеймс Кларк Росс", а 30 серпня в порту міста Фредеріксгавн (Данія) відбулася офіційна передача судна, й над ним було піднято синьо-жовтий стяг.

Власний океанографічний криголам відкриває цілу низку нових можливостей для української науки та науковців. Насамперед, він дозволить після тривалої перерви повернутись до досліджень Світового океану, розв’язати логістичні проблеми на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Також за допомогою вказаного судна Україна розширить можливості сезонних експедицій, створюватиме науково-дослідні та логістичні консорціуми з іншими країнами, проводитиме дослідження не тільки в Антарктиді, а й в Арктиці, та, за потреби, в інших регіонах океану.

Автор: Світлана Макринська