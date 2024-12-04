Міськрада дала добро на виділення коштів, які підуть на розробку проєктів демонтажу 12 пам’ятників з імперською символікою.

Одеська міська рада підтримала виділення коштів на проєктування робіт з демонтажу низки пам’ятників з імперською символікою, серед них – погруддя російського поета Олександра Пушкіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні, 4 грудня, під час сесії міськради. Зокрема, депутати ухвалили зміни до бюджету, які передбачають виділення коштів на проєктування демонтажу 12 пам'ятників, що містять імперську російську символіку. У переліку – старовинний монумент – погруддя Пушкіну на Приморському бульварі, пам'ятник цьому російському поету на вулиці Італійський (колишня Пушкінська), Стіна чекістів та інші.

Внесення змін підтримали 40 депутатів, троє – не голосували. Вказане питання у сесійній залі взагалі не обговорювалось. Про це стало відомо, коли депутатка Марина Бойченко подякувала колегам за виділення коштів на відповідні роботи та висловила сподівання про те, що управління капітального будівництва своєчасно проведе відповідні організаційні заходи.

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"Дякую за практично одностайну підтримку попереднього пункту порядку денного (де міститься пункт про виділення коштів – УНІАН), зокрема тому, що він, окрім іншого, передбачає скерування коштів на проєктування робіт з демонтажу пам’ятників, які містять символіку російської імперської політики", - сказала депутатка.

За її словами, це – перший, але "дуже важливий крок" стосовно позбавлення вуличного простору імперських маркерів.

Знесення пам’ятників з імперською символікою в Одесі – деталі

В Одесі хочуть демонтувати 19 пам’ятників та пам’ятних знаків, які містять символіку російської імперської політики. Перелік об’єктів, що підлягають демонтажу, містить проєкт розпорядження виконкому Одеської міської ради.

Згідно з переліком, демонтажу підлягають майже два десятки об’єктів, серед яких – пам’ятники барду, актору Володимиру Висоцькому, двічі Герою Радянського Союзу, генералу армії Івану Черняховському, вченому, селекціонеру Івану Мічуріну, автору "Одеських оповідань" Ісааку Бабелю, Олександру II – пам’ятна колона на честь закладки парку ім. Тараса Шевченка, стіна Чекістів, пам’ятник академіку, вченому в галузі космонавтики, двічі Герою Соціалістичної праці Валентину Глушку, погруддя двічі Герою Радянського Союзу, маршалу Родіону Маліновському тощо.

Окрім того, у переліку є два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну: один, відносно невеликий, розташований на однойменній вулиці. Інший – велике погруддя-монумент – на Приморському бульварі, на краю площі, де розташована Одеська міська рада. Саме це погруддя викликало суперечки в місті – думки жителів розділилися. Одні вважають, що це погруддя не потрібно демонтувати, бо воно старовинне та встановлене на пожертвування містян, а поет оспівав у своїх творах місто. Інші наполягають на тому, що Пушкін перебував в Одесі менш як рік та уособлює в собі російську імперськість.

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