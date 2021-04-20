Михайло Зубчук / фото tsn.ua
У Вінниці 10 днів шукають безвісти зниклого хлопця – 23-річного Михайла Зубчука.
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«Хлопець повертався після дня народження і раптово зник на очах знайомих і друзів», - йдеться в сюжеті.
Повідомляється, що Михайло – єдиний син у матері, яка зараз бореться з онкологією. Жінка впевнена, що хлопець не міг її залишити.
У Вінниці вже 10 днів тривають пошуки 23-річного хлопця
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