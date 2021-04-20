Михайло Зубчук / фото tsn.ua

У Вінниці 10 днів шукають безвісти зниклого хлопця – 23-річного Михайла Зубчука.

Читайте такожЗниклого на Київщині дворічного хлопчика знайшли (фото)Про це йдеться у сюжеті ТСН

«Хлопець повертався після дня народження і раптово зник на очах знайомих і друзів», - йдеться в сюжеті.

Повідомляється, що Михайло – єдиний син у матері, яка зараз бореться з онкологією. Жінка впевнена, що хлопець не міг її залишити.

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Автор: Катерина Шварц