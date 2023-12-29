Протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету Росії мільярди.

СБУ зібрала докази на власника одного з найбільших алкогольних холдингів України Євгена Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії РФ. Йому оголошено підозру.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, за даними слідства, незважаючи на повномасштабне вторгнення, компанії Черняка продовжили вести бізнес із країною-агресором.

"Протягом 2022 року лише у вигляді сплати податків і зборів підпорядковані йому підприємства перерахували до бюджету РФ близько 6 млрд у гривневому еквіваленті", - наголосили у Службі.

Відео дня

Задокументовано, що підприємства чоловіка, розташовані на території чотирьох країн Центральної Азії та Південного Кавказу, закуповували в РФ промислові обсяги спирту та іншу продукцію.

"Під час обшуків в офісних приміщеннях холдингу в Україні виявлено документи та інші речові докази незаконної діяльності на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

Так, на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили про підозру Черняку та ще шести топ-менеджерам його компаній за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу ("пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб").

Вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне та корпоративне майно для передачі в управління Агентства з розшуку та менеджменту активів.

Зрадники України

Раніше блогера-мільйонника, який виправдовує збройну агресію Росії, українським судом було засуджено до 12 років позбавлення волі. Йдеться про Юрія Подоляку. Його було визнано винним у колабораційній діяльності та виправдовуванні збройної агресії РФ проти України.

Вас також можуть зацікавити новини: