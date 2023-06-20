У населеному пункті ще залишається близько 20 мешканців.

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, чи мають вже вони доступ до деокупованих населених пунктів області, аби мати змогу допомогти там мешканцям.

В ефірі інформаційного телемарафону він пояснив, що зараз ОВА, разом з військовими, допомагає цивільним людям евакуюватися у більш безпечні місця. "Прямого доступу поки немає, але ми разом з військовими цю роботу робимо. Наприклад, у звільнених П'ятихатках ми вже вивезли одну родину і шість людей вже знаходиться у більш безпечному місці",- акцентував Малашко.

Він зазначив, що евакуйовані цивільні люди перебувають у стані легкого шоку. "Це якраз лінія розмежування і лінія фронту проходить, тому вони перебували у підвалах, де тільки завгодно, щоб уберегти своє життя. Більш того, у цій родині є двое дітей", - підкреслив Малашко.

На уточнююче питання про загальну кількість цивільних мешканців, які залишаються у деокупованих населених пунктах області, він пояснив, що ці дані поки не розголошуються з точки зору безпеки, але евакуація людей проводиться.

"Якщо говорити про той населений пункт, що я сказав (П'ятихатки - УНІАН), то там близько 20 чоловік ще залишилось. Ми вивозимо і будемо старатися це робити кожного дня", - підкреслив Малашко.

Також він зазначив, що російські окупанти продовжують щоденні обстріли підконтрольної Україні території Запорізької області, використовуючи як артилерію, так і керовані авіаційні бомби.

"На сьогоднішній день було 105 обстрілів, здебільшого це артилерійські обстріли. Ворог продовжує нас обстрілювати. Інтенсивність обстрілів, порівняно з минулою добою, знизилась. Загалом, 100-120 обстрілів за добу. Це здебільшого артилерійські обстріли, але й застосовують КАБи",- сказав Малашко.

Звільнення села П'ятихатки: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня у Міноборони підтвердили деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.

Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що в ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" звільнили 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і Пʼятихатки.

Також, відео про звільнення від російських окупантів села П'ятихатки було опубліковано Головнокомандувачем ЗСУ Валеріем Залужним. У підписі під відеороликом генерал зазначив, що населений пункт П'ятихатки у Запорізької області звільнили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

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