Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко розповів, чи мають вже вони доступ до деокупованих населених пунктів області, аби мати змогу допомогти там мешканцям.
В ефірі інформаційного телемарафону він пояснив, що зараз ОВА, разом з військовими, допомагає цивільним людям евакуюватися у більш безпечні місця. "Прямого доступу поки немає, але ми разом з військовими цю роботу робимо. Наприклад, у звільнених П'ятихатках ми вже вивезли одну родину і шість людей вже знаходиться у більш безпечному місці",- акцентував Малашко.
Він зазначив, що евакуйовані цивільні люди перебувають у стані легкого шоку. "Це якраз лінія розмежування і лінія фронту проходить, тому вони перебували у підвалах, де тільки завгодно, щоб уберегти своє життя. Більш того, у цій родині є двое дітей", - підкреслив Малашко.
На уточнююче питання про загальну кількість цивільних мешканців, які залишаються у деокупованих населених пунктах області, він пояснив, що ці дані поки не розголошуються з точки зору безпеки, але евакуація людей проводиться.
"Якщо говорити про той населений пункт, що я сказав (П'ятихатки - УНІАН), то там близько 20 чоловік ще залишилось. Ми вивозимо і будемо старатися це робити кожного дня", - підкреслив Малашко.
Також він зазначив, що російські окупанти продовжують щоденні обстріли підконтрольної Україні території Запорізької області, використовуючи як артилерію, так і керовані авіаційні бомби.
"На сьогоднішній день було 105 обстрілів, здебільшого це артилерійські обстріли. Ворог продовжує нас обстрілювати. Інтенсивність обстрілів, порівняно з минулою добою, знизилась. Загалом, 100-120 обстрілів за добу. Це здебільшого артилерійські обстріли, але й застосовують КАБи",- сказав Малашко.
Звільнення села П'ятихатки: що відомо
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 червня у Міноборони підтвердили деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.
Заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що в ході наступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках підрозділи оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" звільнили 8 населених пунктів. Це Новодарівка, Левадне, Сторожеве, Макарівка, Благодатне, Лобкове, Нескучне і Пʼятихатки.
Також, відео про звільнення від російських окупантів села П'ятихатки було опубліковано Головнокомандувачем ЗСУ Валеріем Залужним. У підписі під відеороликом генерал зазначив, що населений пункт П'ятихатки у Запорізької області звільнили бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.