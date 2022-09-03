Гегемонія Xiaomi в цьому класі поступово згасає – в списку всього два гаджети китайського гіганта.

Розробники бенчмарку Antutu взялися за щомісячне оновлення рейтингу Android-смартфон. У даній замітці представлено оновлений топ-10 найбільш продуктивних недорогих моделей середнього рівня станом на серпень 2022 року.

Він підтверджує, що гегемонія Xiaomi в цьому класі поступово згасає – в списку всього два гаджети китайського гіганта.

Перше місце дісталося iQOO Z5 на базі Snapdragon 778G. Апарат отримав 6,67-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Живить все це акумулятор місткістю 5000 мАг зі швидкою 44-ватною зарядкою.

на базі Snapdragon 778G. Апарат отримав 6,67-дюймовий дисплей з частотою оновлення 120 Гц і роздільною здатністю FullHD+. Живить все це акумулятор місткістю 5000 мАг зі швидкою 44-ватною зарядкою. На другій сходинці розташувався Oppo Reno 8 Pro з 6,62-дюймовим AMOLED-екраном, основною камерою 50 Мп і чіпом Snapdragon 7 Gen 1. Також є сканер відбитка пальця, розташований під екраном.

з 6,62-дюймовим AMOLED-екраном, основною камерою 50 Мп і чіпом Snapdragon 7 Gen 1. Також є сканер відбитка пальця, розташований під екраном. Трійку лідерів замикає Xiaomi Civi 1S , який відрізняється від оригінальної моделі лише однією незначною деталлю. Замість чіпа Snapdragon 778G в смартфон поставили більш продуктивний 778G+.

Замикають десятку найпотужніших, і продуктивних, але недорогих смартфонів на Android – Honor 70, Xiaomi 11 Youth Edition, Honor 60, Honor 50 Pro, Honor 50, Huawei P50E і Huawei nova 9 Pro.

Відео дня

Нагадаємо, раніше фахівці порталу Gizсhina відібрали п'ятірку найкращих бюджетних смартфонів 2021-22 років, які зараз продаються нижче $150. У таких пристроях користувачів найбільше цікавить хороша камера, великий запас оперативної та внутрішньої пам'яті, а також місткість батареї.

Разом з тим оглядачі The Verge вибрали 8 накращих ігрових ноутбуків 2022 року. У список увійшли моделі Asus, MSI, Razer і Lenovo.

Вас також можуть зацікавити новини: