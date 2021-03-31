Бій пройде 19 червня / фото instagram.com/berinchyk
Український боксер Денис Берінчик повідомив, що його кулачний бій з російським бійцем з ірландським паспортом Артемом Лобовим практично затверджено.
Про це Берінчик написав у Instagram.
"Узгоджено дату бою і основні умови! Залишилися формальності... І буде махач", - повідомив Берінчик.
Поєдинок запланований на 19 червня.
Берінчик - Лобов: що було раніше
- Денис Берінчик викликав екс-бійця UFC Артема Лобова на кулачний бій після своєї перемоги в рингу над чилійським боксером.
- Лобов відповів українцю, заявивши, що приймає виклик.
- Пізніше Берінчик продовжив дражнити росіянина, а той назвав його "Набитим рекордом", натякаючи на рівень суперників українця.
- Лобов провів в кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. Берінчик раніше в кулачних боях участі не брав.
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