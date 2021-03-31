Денис Берінчик влітку проведе бій проти Артема Лобова.

Український боксер Денис Берінчик повідомив, що його кулачний бій з російським бійцем з ірландським паспортом Артемом Лобовим практично затверджено.

Про це Берінчик написав у Instagram.

"Узгоджено дату бою і основні умови! Залишилися формальності... І буде махач", - повідомив Берінчик.

Поєдинок запланований на 19 червня.

Берінчик - Лобов: що було раніше

Денис Берінчик викликав екс-бійця UFC Артема Лобова на кулачний бій після своєї перемоги в рингу над чилійським боксером.

Лобов відповів українцю, заявивши, що приймає виклик.

Пізніше Берінчик продовжив дражнити росіянина, а той назвав його "Набитим рекордом", натякаючи на рівень суперників українця.

Лобов провів в кулачних боях три поєдинки - у нього дві перемоги при одній поразці. Берінчик раніше в кулачних боях участі не брав.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар