Бій пройде 19 червня / фото instagram.com/berinchyk

Український боксер Денис Берінчик повідомив, що його кулачний бій з російським бійцем з ірландським паспортом Артемом Лобовим практично затверджено.

Про це Берінчик написав у Instagram.

"Узгоджено дату бою і основні умови! Залишилися формальності... І буде махач", - повідомив Берінчик.

Поєдинок запланований на 19 червня.

Берінчик - Лобов: що було раніше

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Автор: Антон Дудар