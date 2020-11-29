Джо Джойс звернувся до Олександра Усика в стилі самого Усика.

Британський боксер Джо Джойс кинув виклик українцю Олександру Усику.

Це сталося після того, як Джойс достроково переміг іншого британця Даніеля Дюбуа і завоював титул WBO International.

Читайте такожЕкс-чемпіон світу Вайлдер заявив про бажання провести бій з Усиком

"Усик, я готовий битися з тобою! Я йду за тобою, Усик", - сказав Джойс в стилі українського боксера.

На профі-рингу у Джойса в активі 12 перемог в 12 боях (11 - нокаутом). Раніше британець встиг перемогти таких відомих боксерів як Брайант Дженнінгс і Бермейн Стіверн.

Відео опублікували Twitter-аккаунт Boxing on BT Sport і Twitter промоутера Френка Воррена.

Daniel Dubois takes a knee and is unable to get back up 🤯



Joe Joyce is one of the toughest men on this planet. What a win! 👏 #DuboisJoycepic.twitter.com/uJ98SoVmDR — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) November 28, 2020 The Juggernaut @JoeJoyceBoxing has a message for @usykaa 🤣 pic.twitter.com/j7qrMPg56Y — Frank Warren (@frankwarren_tv) November 29, 2020

Усик - Джойс: можливий бій

Усик після перемоги над Дереком Чісорою офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO, яким володіє Ентоні Джошуа. Джойс після перемоги над Дюбуа повинен посісти друге місце в рейтингу WBO.

Таким чином, бій між Усиком і Джойсом за пояс WBO може відбутися в тому випадку, якщо Джошуа відмовиться від обов'язкового захисту проти Усика і залишить пояс вакантним, щоб зустрітися з Тайсоном Ф'юрі. Усик раніше заявив, що не стане чекати, щоб Джошуа і Ф'юрі провели бій за всі пояси в суперважкій вазі.

Раніше промоутер Едді Хірн допустив, що переможець бою Джойс - Дюбуа може побитися з Усиком за вакантний пояс WBO.

Усик і Джойс раніше зустрічалися на рингу в рамках напівпрофесійної ліги WSB. Поєдинок пройшов у 2013 році і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів. Українець виграв кожен з п'яти раундів.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар