Британський чемпіон впевнено розібрався з претендентом з Болгарії.

Британський боксер Ентоні Джошуа захистив титули чемпіона світу в суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF і IBO, перемігши болгарина Кубрата Пулєва.

Джошуа здобув дострокову перемогу.

Вже в третьому раунді рефері двічі починав відлік для Пулєва. Однак болгарин зумів протриматися в рингу до дев'ятого раунду, в якому Джошуа спершу відправив суперника в нокдаун аперкотами, а потім добив його ударом з правої. Цього разу Пулєв не зумів піднятися за час відліку.

Відео опублікував Twitter DAZN.

Anthony Joshua was on another level tonight 😤



(@AutoZone) pic.twitter.com/ghdeHst1dk — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 13, 2020

Повне відео бою

Джошуа - Пулєв: підсумки бою

Джошуа проводив обов'язковий захист титулу за лінією IBF.

На рахунку британського боксера тепер 24 перемоги в 25 боях (22 - нокаутом) при одній поразці.

Пулєв програв два рази в 30 поєдинках. Вперше він програвав також у титульному бою в 2014 році, коли був нокаутований Володимиром Кличком.

Далі Джошуа зобов'язаний провести захист титулу WBO, претендентом на який є Олександр Усик. Однак є також варіант, що британець в наступному бою зустрінеться в рингу з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі.

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Автор: Антон Дудар