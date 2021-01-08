Кривдник Володимира Кличко поглузував з іншого кривдника українського боксера.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову захотів епатувати публіку і покепкував зі свого співвітчизника Ентоні Джошуа в Twitter.

Про це повідомляє The Sun.

31-річний Джошуа оприлюднив у Twitter допис зі своєю світлиною. "Класний сучасний боєць зможе змагатися в будь-яку епоху", - написав текст до фотографії Ентоні.

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Реакція Ф'юрі не змусила себе чекати:

"Тоді ти не підходиш, бовдур. Класний? Нічого подібного! Тебе нокаутував до бісової матері товстий хлопака, котрий погодився на бій за три тижні до його проведення. Я повинен сказати, що ти класно виглядаєш тільки на фото".

Нагадаємо, що вже в цьому році боксери можуть помірятися силами в ринзі.

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Автор: Budrin Artem