Британський боксер Тайсон Ф'юрі знову захотів епатувати публіку і покепкував зі свого співвітчизника Ентоні Джошуа в Twitter.
Про це повідомляє The Sun.
31-річний Джошуа оприлюднив у Twitter допис зі своєю світлиною. "Класний сучасний боєць зможе змагатися в будь-яку епоху", - написав текст до фотографії Ентоні.
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Реакція Ф'юрі не змусила себе чекати:
"Тоді ти не підходиш, бовдур. Класний? Нічого подібного! Тебе нокаутував до бісової матері товстий хлопака, котрий погодився на бій за три тижні до його проведення. Я повинен сказати, що ти класно виглядаєш тільки на фото".
Нагадаємо, що вже в цьому році боксери можуть помірятися силами в ринзі.
Ситуація в суперважкій вазі: головне
- Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.
- Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Тепер йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.
Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.
У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Команди боксерів вже близькі до завершення переговорів.
Однак Олександр Усик заявляв, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.
Якщо титул WBO буде вакантним, Усик може оскаржити його з британцем Джо Джойсом, який вже кидав українцю виклик.
Джошуа заявив, що готовий відмовитися від пояса заради бою з Ф'юрі.
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