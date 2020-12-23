Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував слова свого клієнта Василя Ломаченка, який в недавньому інтерв'ю заявив, що не програв Теофімо Лопесу, а судді "були заряджені".
В інтерв'ю iFL TV Арум розкритикував Ломаченка.
"Коментарі Ломаченка такі ж дурні, як і ті, які давав Деонтей Вайлдер з приводу поразки Тайсону Ф'юрі. Він говорив, що Ф'юрі чимось набив рукавички, а його власний кут щось підмішав йому у воду. Це смішно".
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Арум підкреслив, що Лопес виграв бій з Ломаченком:
"Можливо, у випадку з Ломаченком Джулі Ледерман (одна з суддів бою, - Прим.), яка є дуже чесною людиною, помилилася в цьому бою, віддавши йому тільки один раунд. Але всі судді були авторитетними людьми. Я думаю, що всі, хто дивився цей бій, як би вони не рахували - 7-5, 8-4 або навіть 9-3 - вони розуміли, що Лопес однозначно переміг".
За словами Арума, він планує поговорити з Ломаченком з цього приводу:
"Я вважаю, що ці коментарі були абсолютно недоречними. І коли я поговорю з Ломаченком, то скажу йому про це".
Ломаченко - Лопес: після бою
- У ніч з 17 на 18 жовтня по Києву Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів.
- Українець втратив свої титули WBC, WBO і WBA в легкій вазі, а Лопес, який зберіг пояс IBF і отримав титули українця, став єдиним діючим абсолютним чемпіоном світу в боксі.
- Стало відомо, що Ломаченко проводив бій з Лопесом з травмою. Після поєдинку він переніс операцію на плечі.
- Промоутер Боб Арум прокоментував ситуацію з можливим реваншем.
- Тренер і батько Лопеса заявив, що Ломаченко не отримає реваншу.
- Через два місяці після бою Ломаченко перервав мовчання, заявивши, що "не програв" бій.
- Тренер і батько Лопеса різко висловився на адресу Ломаченко.
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