Лопес може спокуситися на шалений гонорар і погодитися на реванш.

Промоутер українського боксера Егіс Клімас заявив, що Ломаченко може отримати реванш та поквитатися з Лопесом.

Про це повідомляє Tribuna.com.

За словами менеджера, у випадку якщо боксери домовляться про другий бій, то він пройде у травні або червні.

На думку промоутера, у реванші з Ломаченко є дуже великий інтерес Лопеса, позаяк більшого гонорара він не отримає за бій із жодним іншим боксером.

"Лопес взагалі говорить зараз уже про гонорар із семи нулями. Йому шість нулів вже не підходить, йому вже потрібно сім. Проте він опуститься на землю в недалекому майбутньому. Наразі цей реванш потрібен більше Лопесу, ніж Васі", - запевняє Клімас.

"Можливо буде навіть третій поєдинок, якщо Вася переможе і візьме реванш. Але якщо Лопес програє другий бій - то все рівно буде задоволеним, бо отримає великі гроші. Це йому цікаво. Бокс йому до одного місця. Йому гроші давай, гроші, гроші. В очах долари горять", - додав Клімас.

Читайте також"Смачна зима": Усик українською дав "найкоротше інтерв'ю у світі" (відео)

Перспективи Василя Ломаченка: головне

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Будрін Артем