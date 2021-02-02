Промоутер українського боксера Егіс Клімас заявив, що Ломаченко може отримати реванш та поквитатися з Лопесом.
Про це повідомляє Tribuna.com.
За словами менеджера, у випадку якщо боксери домовляться про другий бій, то він пройде у травні або червні.
На думку промоутера, у реванші з Ломаченко є дуже великий інтерес Лопеса, позаяк більшого гонорара він не отримає за бій із жодним іншим боксером.
"Лопес взагалі говорить зараз уже про гонорар із семи нулями. Йому шість нулів вже не підходить, йому вже потрібно сім. Проте він опуститься на землю в недалекому майбутньому. Наразі цей реванш потрібен більше Лопесу, ніж Васі", - запевняє Клімас.
"Можливо буде навіть третій поєдинок, якщо Вася переможе і візьме реванш. Але якщо Лопес програє другий бій - то все рівно буде задоволеним, бо отримає великі гроші. Це йому цікаво. Бокс йому до одного місця. Йому гроші давай, гроші, гроші. В очах долари горять", - додав Клімас.
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Перспективи Василя Ломаченка: головне
- У ніч з 17 на 18 жовтня за Києвом Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу одноголосним рішенням суддів, втративши всі свої пояси.
- Українець після бою вибачився за свою поразку від Лопеса і зазначив, що готовий провести реванш. Потім він запропонував Лопесу провести ще два поєдинки.
- Теофімо Лопес відразу заявив, що ні про який реванш не може бути мови. Потім його батько також підкреслив, що вони не збираються давати Ломаченку реванш.
- Також стало відомо, що Ломаченко не планує змінювати вагову категорію.
- Повернутися на ринг українець може в квітні або травні.
Олександр Усик висловив свою думку щодо можливого реваншу між Ломаченком і Лопесом.
Український дієтолог Олександр Фока спрогнозував невтішний кінець кар'єри Ломаченко.
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