Український боксер Олександр Хижняк тріумфально кваліфікувався до чвертьфіналу популярного турніру "Странджа-2021" в Болгарії.
Олександр влаштував своєму опоненту з Бразилії Роберту Ісаіасі справжній бліцкриг. Хижняк достроково в першому раунді завершив поєдинок шаленим нокаутом. На першій хвилині бою 25-річний уродженець Полтави впіймав бразильця на помилці та провів сильний удар в щелепу, після якого той опинився на канвасі.
Суддя зарахував нокдаун, але команда Роберто наполягла припинити бій з міркувань безпеки для "постраждалого".
Нагадаємо, що Хижняк є одним із лідерів збірної України з любительського боксу. Його вагова категорія - до 75 кг.
Разом з Олександром в 1/4 фіналу турніру Україну представлятимуть: Євген Барабанов (69 кг), Степан Грекул і Максим Коц (81 кг), Сергій Горський й Роберт Мартон (91 кг), а також Цотне Рогава (понад 91 кг).
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