Іван Редкач після удару, який толком по ньому не влучив, скорчився від болю, а з рингу його забрали на ношах.

Український боксер Іван Редкач у США провів бій проти американського екс-чемпіона світу Реджіса Прогрейса (25-1, 21 KO) і досить дивно програв.

Починаючи з другого раунду, Прогрейс домінував у рингу. У п'ятому раунді Редкач отримав розсічення, а в шостому бій завершився. Українець впав після удару суперника і довго корчився від болю, не зумівши встати на відлік рефері.

Редкач демонстрував, що отримав удар нижче пояса, проте на повторах видно, що удар зачепив бік українця. З іншого ракурсу взагалі можна було побачити, що рука Прогрейса пройшла уздовж корпусу.

У підсумку Редкача забрали на ношах, а бій був зупинений через ненавмисно нанесену травму. Переможця визначили за очками, набраними боксерами до того моменту. У підсумку Прогрейс виграв технічним рішенням суддів - 60-54, 60-54 і 59-54.

А Редкач став для фанатів об'єктом насмішок.

"Він просто шукав можливість покинути ринг", "Він навіть не влучив по ньому, це що носилки?", "Хлопця підстрелив снайпер? Евакуюйте всіх!", "Забудьте про удар нижче пояса, він взагалі толком не вдарив його", "Іван заслуговує на "Оскар", "Це було ганебно", "Ставлю на те, що це футболіст", "Йому не повинні знову дозволити битися", "Редкачеві потрібно в реслінг" - коментують фанати в Twitter.

Редкача також висміяв чемпіон світу за версією IBF у другій середній вазі Калеб Плант.

"Забрали на ношах? Та ладно, бро", - написав він у Twitter і поставив смайл зі сміхом.

Іван Редкач: кар'єра і скандали

Редкач провів на профі-рингу 30 боїв, здобув 23 перемоги, 6 разів програв при одній нічиїй.

У своєму попередньому поєдинку 25 січня 2020-го він програв Денні Гарсії. При цьому українець під час бою вкусив суперника, за що був дискваліфікований на півроку.

За межами рингу Редкач відомий своїми випадами на адресу Василя Ломаченка та Олександра Усика. Він неодноразово висловлювався в їхній бік, зокрема, називав їх релігійність "пафосом і награністю". Також Редкач розповідав про те, що у нього був конфлікт з Ломаченком у церкві.

Редкач також потрапляв в ряд інших історій. Наприклад, в 2018 році він розгнівав мережі своїм постом зі словами "Україна + Росія = дружба".

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Автор: Антон Дудар