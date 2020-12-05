Промоутер Ломаченка хоче підписати контракт із Усиком.

Глава відомої промоутерської компанії "Top Rank" Боб Арум заявив, що хотів би підписати контракт із Олександром Усиком.

За словами Арума це станеться, якщо українець дійсно вирішить покинути K2 Promotions, повідомляє Betway Insider.

"Ми були б щасливі підписати його. Я подружився з ним, він дуже веселий, чарівний хлопець. Я досить добре його знаю через ситуацію з Ломаченком. Top Rank із задоволенням стане його промоутером, якщо не буде ніяких перешкод. Усик - чудовий боксер і спортсмен, але крім того, він ще й чудовий, дуже розумний і весела людина. Усик не виходив на нас, але у нього той же менеджер, що і у Ломаченка – Егіс Клімас. Егіс би зв'язався зі мною, якби у нас була можливість вийти на Усика. Тому від Егіса залежить, чи зв'яжеться він зі мною - у нас прекрасні відносини", - заявив він.

Усик може покинути K2 Promotions: що відомо

Днями раніше Усик зізнався, що у нього закінчився контракт з промоутерською компанією K2 Promotions і він хоче піти від них. Це станеться, якщо сторони не досягнуть домовленості у фінансовому питанні. Втім, ймовірність подальшої співпраці з компанією братів Кличків Усик остаточно не виключив.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На даний момент цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захищатиме титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента за лінією IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера, однак організувати поєдинок не вдалося.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хотіли провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам, так як не хоче чекати можливості поборотися за титул чемпіона світу. Українець підкреслив, що він "на черзі" на бій з Джошуа.

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Автор: Олег Давигора