Олександр Красюк сподівається, що Олександр Усик зможе боксувати за чемпіонський пояс навесні.

Гендиректор промоутерської компанії "K2 Promotions" Олександр Красюк, який представляє інтереси Олександра Усика, прокоментував ситуацію з можливим боєм українця проти чемпіона світу Ентоні Джошуа.

Про це він сказав у коментарі Sky Sports.

"Мій план і наша стратегія - організувати бій Джошуа з Усиком у квітні або травні 2021 року", - сказав Красюк.

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Він також підкреслив, що Всесвітня боксерська організація (WBO), титул якої необхідно захищати Джошуа, "має право змушувати чемпіона провести обов'язковий захист".

"Попри те, що всі хочуть побачити поєдинок Джошуа - Ф'юрі, я не думаю, що він відбудеться найближчим часом", - також зазначив Красюк.

Ситуація в суперважкій вазі: головне

Олександр Усик у жовтні переміг Дерека Чісору і офіційно став обов'язковим претендентом на бій за титул чемпіона світу за версією WBO. На цей час цим поясом володіє Ентоні Джошуа.

Джошуа захистив титули за версіями IBF, WBO, WBA і IBO в бою проти претендента по лінії IBF Кубрата Пулєва 12 грудня. Після цього йому необхідно провести обов'язковий захист пояса WBO.

Чемпіонським поясом WBC володіє Тайсон Ф'юрі. Планувалося, що в грудні він проведе третій бій проти Деонтея Вайлдера. Однак у Ф'юрі вже заявили, що третього бою не буде.

У 2021 році Джошуа і Ф'юрі хочуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу. Їх промоутери налаштовані організувати цей поєдинок.

Однак Олександр Усик планує перешкодити цим планам. Він заявив, що британці можуть побитися, якщо залишать пояс WBO вакантним.

У такому випадку Усик може боксувати за титул WBO з британцем Джо Джойсом.

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Автор: Антон Дудар