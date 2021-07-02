Посольство Британії у Києві сподівається, що українська збірна у найближчому майбутньому зможе зіграти домашній матч на «Донбас-Арені» у тимчасово окупованому Донецьку.
Відповідний допис з’явився на сторінці Посольства Британії у Києві у Facebook.
Там нагадали, що востаннє Україна грала проти Англії у Донецьку під час Євро-2012.
«Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020. Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку», - зазначили британці. Тоді Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні.
«Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти домашню гру перед натовпом своїх вболівальників у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму», - наголосили у посольстві Британії.
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Україна - Англія: перед матчем
- Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.
- Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.
- Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.
- Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.
- Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.
- Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.
- Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020.
- Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.
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