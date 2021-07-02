У посольстві Британії нагадали, що востаннє Україна грала проти Англії у Донецьку під час Євро-2012.

Посольство Британії у Києві сподівається, що українська збірна у найближчому майбутньому зможе зіграти домашній матч на «Донбас-Арені» у тимчасово окупованому Донецьку.

Відповідний допис з’явився на сторінці Посольства Британії у Києві у Facebook.

Там нагадали, що востаннє Україна грала проти Англії у Донецьку під час Євро-2012.

«Завтра Англія зіграє з Україною у чвертьфіналі ЄВРО-2020. Востаннє обидві команди зустрічалися в рамках європейських чемпіонатів під час Євро-2012 у Донецьку», - зазначили британці. Тоді Англія вийшла переможцем завдяки голу Вейна Руні.

«Ми сподіваємось, що у найближчому майбутньому українська збірна знову зможе зіграти домашню гру перед натовпом своїх вболівальників у підконтрольному Україні Донецьку, а потім поїхати у післясезонну відпустку до українського Криму», - наголосили у посольстві Британії.

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Україна - Англія: перед матчем

Матч Україна - Англія пройде в Римі 3 липня. Початок зустрічі - о 22.00.

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Через травми збірній України не допоможуть Артем Бєсєдін і Денис Попов, які вже покинули розташування команди на Євро-2020.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Денис Прядко