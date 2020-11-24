Зоря вдома була розгромлена АЕКом в минулому турі / фото ФК Зоря
26 листопада луганська "Зоря" в 4-му турі групового етапу Ліги Європи зіграє на виїзді з грецьким АЕКом.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу АЕК - Зоря.
"Зоря" вважається аутсайдером майбутнього поєдинку.
На перемогу команди Віктора Скрипника пропонується коефіцієнт 8,20, на нічию - 5,10, а на успіх господарів поля - 1,39.
На перемогу АЕКа або нічию букмекери дають майже мінімальний коефіцієнт 1,09, а на те, що не програє "Зоря" - 3,15.
АЕК - "Зоря": перед матчем
- Поєдинок четвертого туру ЛЄ відбудеться в Афінах на стадіоні "Спірос Луїс". Початок -о 19.55.
- "Зоря" після трьох турів має 0 очок, в АЕКа - 3. У першому турі луганчани в гостях розгромно програли "Лестеру" (0:3), після чого поступилися "Бразі" (1:2) та АЕКу в Запоріжжі - 1:4. Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).
- У складі АЕКа виступають двоє українців- захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.
- "Зоря" має серію з шести поспіль поразок у Лізі Європи з урахуванням минулого розіграшу турніру.
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