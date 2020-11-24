У четвертому турі групового етапу луганчани повторно зіграють з греками.

26 листопада луганська "Зоря" в 4-му турі групового етапу Ліги Європи зіграє на виїзді з грецьким АЕКом.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу АЕК - Зоря.

"Зоря" вважається аутсайдером майбутнього поєдинку.

На перемогу команди Віктора Скрипника пропонується коефіцієнт 8,20, на нічию - 5,10, а на успіх господарів поля - 1,39.

На перемогу АЕКа або нічию букмекери дають майже мінімальний коефіцієнт 1,09, а на те, що не програє "Зоря" - 3,15.

АЕК - "Зоря": перед матчем

Поєдинок четвертого туру ЛЄ відбудеться в Афінах на стадіоні "Спірос Луїс". Початок -о 19.55.

"Зоря" після трьох турів має 0 очок, в АЕКа - 3. У першому турі луганчани в гостях розгромно програли "Лестеру" (0:3), після чого поступилися "Бразі" (1:2) та АЕКу в Запоріжжі - 1:4. Перші два місця групи G займають "Лестер" (9 очок) і "Брага" (6 очок).

У складі АЕКа виступають двоє українців- захисник Дмитро Чигринський і півзахисник Євген Шахов.

"Зоря" має серію з шести поспіль поразок у Лізі Європи з урахуванням минулого розіграшу турніру.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Данило Слесь