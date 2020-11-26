Віктор Скрипник прокоментував розгромну перемогу над АЕКом.

Головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник підбив підсумки після перемоги над АЕКом в 4-му турі групового етапу Ліги Європи з рахунком 3:0.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Перший тайм важкий був, потрібно було витримати. Витримали, потім заспокоїлися, забили гол. Було вилучення, суперник біг ризикувати, відкривав зони. Хотілося б і далі показувати таку гру. Комплімент хлопцям", - сказав Скрипник.

Тренер підкреслив, що пауза, яка була у команди, допомогла гравцям відновити сили:

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"Звичайно, можна було озирнутися, подивитися, що ти зробив. Нас критикували за гру в обороні, ми намагаємося все покращувати. Радий, що сьогодні показали, що не просто так бігали на тренуваннях. Всі хлопці в цьому матчі зіграли так, як ми просимо. В першу чергу у грі проти м'яча. А моменти у нас є в кожній грі".

Скрипник також назвав ключовий момент матчу: "Напевно, вилучення".

Тренер "Зорі" підкреслив, що команда до останнього буде боротися за вихід в плей-офф:

"Будемо боротися, робити все, що від нас залежить. Звичайно, хочеться добре грюкнути дверима. Такі ігри і перемоги вселяють впевненість".

АЕК - Зоря: підсумки матчу

"Зоря" здобула першу перемогу в Лізі Європи і набрала перші очки. Раніше луганчани програли три матчі з трьох.

"Зоря" взяла реванш у АЕКа за поразку в першому колі (1:4).

Після чотирьох турів "Зоря" набрала 3 очки і поки залишається на четвертому місці в своїй групі, але зберігає теоретичні шанси на вихід в плей-офф. У АЕКа також 3 очки, у "Браги" - 7 очок, у "Лестера" - 10.

"Зоря" перервала серію українських клубів без перемог на євроарені - перемогти в Лізі чемпіонів і Лізі Європи не вдавалося з 1-го туру, коли "Шахтар" виграв у "Реала".

Наступний матч у турнірі "Зоря" проведе 3 грудня, коли прийматиме "Лестер".

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Автор: Антон Дудар