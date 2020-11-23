Нагороду отримав форвард "Миная" Анатолій Нурієв.

Нападника "Миная" Анатолія Нурієва визнано найкращим гравцем 10-го туру Української Прем'єр-ліги.

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Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.

У голосуванні експертної ради Нурієв випередив півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша і воротаря "Львова" Ореста Костика.

Нурієв став героєм матчу з "Дніпром-1", який "Минай" виграв з рахунком 3:2. Форвард оформив дубль.

Найкращим головним тренером туру став наставник "Ворскли" Юрій Максимов, команда якого обіграла "Колос" з рахунком 3:0.

УПЛ: підсумки 10-го туру

Матчі 10-го туру пройшли з 20 по 22 листопада: результати всіх ігор.

За підсумками туру "Динамо" залишилося на першому місці в таблиці, збільшивши відрив від "Шахтаря" до трьох очок.

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Автор: Данило Слесь