Нурієв оформив дубль у матчі з Дніпром-1 / фото ФК Минай
Нападника "Миная" Анатолія Нурієва визнано найкращим гравцем 10-го туру Української Прем'єр-ліги.
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Про це повідомив офіційний сайт УПЛ.
У голосуванні експертної ради Нурієв випередив півзахисника "Динамо" Дениса Гармаша і воротаря "Львова" Ореста Костика.
Нурієв став героєм матчу з "Дніпром-1", який "Минай" виграв з рахунком 3:2. Форвард оформив дубль.
Найкращим головним тренером туру став наставник "Ворскли" Юрій Максимов, команда якого обіграла "Колос" з рахунком 3:0.
УПЛ: підсумки 10-го туру
- Матчі 10-го туру пройшли з 20 по 22 листопада: результати всіх ігор.
- За підсумками туру "Динамо" залишилося на першому місці в таблиці, збільшивши відрив від "Шахтаря" до трьох очок.
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