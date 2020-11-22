"Динамо" здобуло виїзну перемогу, "Шахтар" втратив очки.

З 20 по 22 листопада були зіграні матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу.

У центральному матчі туру "Шахтар" вп'яте в сезоні втратив очки - "гірники" більше тайму провели в меншості і зіграли внічию з "Олександрією".

"Динамо", обігравши "Інгулець", збільшило свій відрив від "Шахтаря" в таблиці, а "Ворскла" зберегла третю позицію.

Результати матчів

"Олімпік" - "Зоря" - матч перенесено

"Рух" - "Маріуполь" - 0:0

"Інгулець" - "Динамо" - 0:2

Голи: Гармаш, 15, Шапаренко, 80

"Шахтар" - "Олександрія" - 1:1

Голи: Додо, 47 - Банада, 53

"Минай" - "Дніпро-1" - 3:2

Голи: Нурієв, 45+2 (з пенальті), 90+1, Пиняшко, 79 - Хобленко, 15 (з пенальті), Коркішко, 90+7 (з пенальті)

"Десна" - ПФК "Львів" - 0:1

Гол: Грисьо, 22

"Ворскла" - "Колос" - 3:0

Голи: Скляр, 31, Щербак, 59, Яворський, 65

Турнірна таблиця

Українська Прем'єр-ліга 2020-2021: деталі

Новий сезон в УПЛ стартував 21 серпня і триватиме до 15 травня. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонат України проводиться в 30-й раз в історії. З цього сезону турнір був розширений до 14 команд. Чемпіонський титул захищає "Шахтар".

Гонку бомбардирів УПЛ очолюють форвард "Ворскли" Владислав Кулач і нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді, на рахунку яких по 5 голів.

Матчі "Львів" - "Минай" і "Олімпік"- "Зоря" були перенесені через коронавірус.

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Автор: Антон Дудар