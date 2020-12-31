Анатолій Трубін проявив себе на груповому етапі Ліги чемпіонів і потрапив до збірної відкриттів року.

Воротар "Шахтаря" Анатолій Трубін включений до збірної найкращих молодих футболістів року в Лізі чемпіонів за версією УЄФА.

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

У збірну відкриттів року були включені футболісти у віці до 24 років, які дебютували в ЛЧ в 2020 році.

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19-річний Трубін в сезоні 2020-2021 провів на груповому етапі п'ять матчів і в трьох з них (двічі - проти "Інтера", один раз - проти "Реала") зберіг свої ворота сухими.

Повністю символічна збірна виглядає наступним чином:

Анатолій Трубін ("Шахтар"), Крістіан Ромеро ("Аталанта"), Зайду Санусі ("Порту"), Жюль Кунде ("Севілья"), Альфонсо Девіс ("Баварія"), Педрі ("Барселона"), Джуд Беллінгем ("Боруссія" Дортмунд), Джованні Рейна ("Боруссія" Дортмунд), Домінік Собослаї ("Зальцбург"), Діогу Жота ("Ліверпуль"), Маркус Тюрам ("Боруссія" Менхенгладбах).

Анатолій Трубін: прогрес у "Шахтарі"

19-річний Трубін є вихованцем "Шахтаря", а за першу команду" гірників "дебютував 26 травня 2019 року в матчі з"Маріуполем".

На даний момент голкіпер провів за "гірників" 21 матч. У сезоні 2020-2021 він став основним воротарем команди.

У п'яти матчах групового етапу Ліги чемпіонів 2020-2021 Трубін тричі зумів зберегти свої ворота сухими. За підсумками матчу з "Реалом" він був включений до символічної збірної тижня в ЛЧ.

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Автор: Антон Дудар