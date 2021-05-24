Головний тренер збірної задоволений грою команди.

Наставник збірної України Андрій Шевченко підбив підсумки товариського матчу проти збірної Бахрейну, який завершився внічию - 1:1.

Слова 44-річного коуча приводить "Великий футбол".

"Знову нічия. Я вважаю, що команда знову створила достатньо моментів для того, щоб ми спокійно вигравали цю гру. Для нас була трохи показова ця гра, тому що хлопці грали під великим навантаженням. Коли ноги не свіжі, десь не вистачало холоднокровності в реалізації", - відзначив Шевченко.

"Судаков дуже добре увійшов. Він активний, мобільний хлопець. Попову було трохи важко, тому що ми втратили структуру гри. Програючи матч, хлопці більше атакували, більше створювали. Для мене це важлива гра з точки зору розуміння стану футболістів. Команда намагалася грати, ми створили достатньо моментів, щоб виграти цей матч. Результат мене взагалі не цікавить", - додав тренер.

"Для мене не має значення результат в товариських матчах. Більш важлива фізична форма футболістів і структурна гра команди. Ми готуємо гравців до тих зустрічей, які будуть на чемпіонаті Європи. Будуть експерименти, будуть зміни позицій, будемо давати шанс грати. Для нас важливо бачити, щоб вони були готові. Я знаю, хто з них вже готовий, а хто ще трішечки ззаду. У нас буде мало тренувань, і буде дві гри. Будемо готувати їх до цих ігор", - розповів про плани Андрій Миколайович.

"Тиждень тому, перед початком збору, ми провели тестування, і деякі з хлопців дуже сильно відставали від своїх найкращих показників. Сьогодні всі грали з датчиками, так що ми отримаємо можливість для об'єктивного аналізу. Команда сьогодні грала під навантаженням. Ми готуємо її не до товариських матчів, а до офіційних", - поділився враженнями наставник.

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Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020

Перед чемпіонатом Європи збірній України залишилось провести ще два спаринги: проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні.

У спарингу проти Бахрейну тренерський штаб не зміг розраховувати на українських легіонерів, які ще завершують сезони в європейських чемпіонатах (Роман Яремчук, Руслан Малиновський, Андрій Лунін, Олександр Зінченко, Едуард Соболь, Богдан Михайличенко, Андрій Ярмоленко). Ця група гравців приєднається до команди пізніше.

В таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера, колектив Андрія Шевченка в Харкові у доброму гуморі продовжує підготовку до Євро-2020.

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Автор: Артем Будрін