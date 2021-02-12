Півзахисник збірної України і "Вест Хема" Андрій Ярмоленко пропустить до трьох тижнів через травму, яку отримав у матчі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед".
Про це сайту zbirna.com повідомив агент футболіста Вадим Шаблій.
Читайте такожГол Ярмоленка увійшов до числа найкращих м ячів Вест Хема за місяць (відео)Відзначається, що пошкодження виявилося не настільки серйозним, як поквапилися повідомити деякі ЗМІ. Згідно з найгіршими прогнозами лікарів Ярмоленко пропустить не більше трьох тижнів.
Таким чином, півзахисник зможе повернутися на поле до березневих матчів збірної України у відборі на ЧС-2022.
Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хем" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".
- У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
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