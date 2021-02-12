Пошкодження українського футболіста виявилося не надто серйозним.

Півзахисник збірної України і "Вест Хема" Андрій Ярмоленко пропустить до трьох тижнів через травму, яку отримав у матчі Кубка Англії проти "Манчестер Юнайтед".

Про це сайту zbirna.com повідомив агент футболіста Вадим Шаблій.

Читайте такожГол Ярмоленка увійшов до числа найкращих м ячів Вест Хема за місяць (відео)Відзначається, що пошкодження виявилося не настільки серйозним, як поквапилися повідомити деякі ЗМІ. Згідно з найгіршими прогнозами лікарів Ярмоленко пропустить не більше трьох тижнів.

Таким чином, півзахисник зможе повернутися на поле до березневих матчів збірної України у відборі на ЧС-2022.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хем" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

У поточному сезоні на рахунку українця 20 матчів, 3 голи і 3 асисти у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

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Автор: Антон Дудар