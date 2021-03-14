Дербі Північного Лондона залишилося за "канонірами".

В рамках 28-го туру чемпіонату Англії відбулося дербі Північного Лондона - "Арсенал" приймав "Тоттенхем".

"Арсенал" міг відкривати рахунок у матчі, але після удару Іміла Сміт-Роу м'яч влучив у поперечину. А в середині тайму вперед вийшли гості - фантастичний гол "рабоною" забив Ерік Ламела.

Слідом "Арсеналу" знову не пощастило - після удару Седріка Соареша гостей врятувала штанга. Але все ж "канонірам" вдалося вразити ворота суперника до перерви. Мартін Едегор направив м'яч у сітку ударом з центру штрафної.

У другому таймі у ворота "Тоттенхема" після відеоповтору був призначений пенальті, який впевнено реалізував Олександр Ляказетт. А незабаром "шпори" залишилися в меншості - автор голу Ламела отримав два "гірчичники".

Незважаючи на це, в кінцівці "шпори" могли уникнути поразки - після удару Гаррі Кейна зі штрафного м'яч влучив у штангу, а добивання від Давінсона Санчеса відбив захисник.

"Арсенал" - "Тоттенхем" - 2:1

Голи: Едегор, 44, Ляказетт, 64 (з пенальті) - Ламела, 33

"Арсенал": Лено, Соареш, Давид Луїс, Магальяйнс, Тірні, Партей, Джака, Сака (Пепе, 46), Едегор, Сміт-Роу (Вілліан, 78), Ляказетт (Ельнені, 88)

"Тоттенхем": Льоріс, Доерті, Санчес, Альдервейрельд, Регілон, Ндомбеле (Аллі, 62), Хойбьєрг, Бейл (Сіссоко, 57), Моура, Сон Хин Мін (Ламела, 19), Кейн

Вилучення: Ламела, 76 (друге попередження)

Відеоогляд матчу

АПЛ: положення команд

"Арсенал" набрав 41 очко і займає в таблиці АПЛ десяте місце.

У "Тоттенхема" - 45 очок і сьома позиція. Від зони Ліги чемпіонів "шпор" відокремлюють 6 очок.

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Автор: Антон Дудар