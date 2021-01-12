Артем Мілевський готується до сезону у складі Миная / фото ФК Минай
Екс-нападнику збірної України Артему Мілевському 12 січня виповнилося 36 років.
Форвард на своїй сторінці в Instagram розповів, що в день народження йому доводиться готуватися до нового сезону.
"Нічого нового! Два тренування і початок зборів в цей день, тільки цифри змінюються на 36", - написав Мілевський під фото, на якому сидить на дивані з рюкзаком.
фото instagram.com/timi1010
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Нагадаємо, Мілевський повернувся в УПЛ, підписавши контракт з "Минаєм".
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