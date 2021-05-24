Александар Драговіч виступає за леверкузенський Баєр / фото REUTERS

Головний тренер збірної Австрії Франко Фода викликав 26 виконавців для участі на Євро-2020.

Про це повідомляє Австрійський футбольний союз.

В заявку потрапив колишній захисник "Динамо", а нині "Баєра" Александар Драговіч. Також запрошення отримав Давід Алаба, який рік тому оформив требл у складі "Баварії", а нині готується здійснити трансфер до мадридського "Реала".

Воротарі: Даніель Бахманн ("Уотфорд", Англія), Павао Перван ("Вольфсбург", Німеччина), Олександр Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Давід Алаба ("Баварія", Німеччина), Александар Драговіч ("Баєр", Німеччина), Марко Фрідль ("Вердер", Німеччина), Мартін Хінтереггер ("Айнтрахт", Німеччина), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Штефан Лайнер ("Боруссія" М, Німеччина), Філіп Лінхарт ("Фрайбург", Німеччина), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Німеччина), Крістофер Тріммель ("Уніон", Німеччина), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург ").

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Грілліч (обидва - "Хоффенхайм", Німеччина), Юліан Баумгартлінгер ("Баєр", Німеччина), Штефан Ільзанкер ("Айнтрахт", Німеччина), Валентино Лазаро ("Боруссія" М, Німеччина), Марсель Забітцер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Луїс Шауб ("Люцерн", Швейцарія), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Німеччина), Алессандро Шопф ("Шальке", Німеччина).

Форварди: Міхаель Грегоріч ("Аугсбург", Німеччина), Саша Калайджіч ("Штуттгарт", Німеччина), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карім Онісіво ("Майнц", Німеччина).

Нагадаємо, Україна та Австрія поміряються силами в третьому турі групового раунду Євро-2020. Поєдинок відбудеться 21 червня.

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Автор: Артем Будрін