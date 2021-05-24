Александар Драговіч потрапив у список викликаних гравців тренером збірної Австрії.

Головний тренер збірної Австрії Франко Фода викликав 26 виконавців для участі на Євро-2020.

Про це повідомляє Австрійський футбольний союз.

В заявку потрапив колишній захисник "Динамо", а нині "Баєра" Александар Драговіч. Також запрошення отримав Давід Алаба, який рік тому оформив требл у складі "Баварії", а нині готується здійснити трансфер до мадридського "Реала".

Воротарі: Даніель Бахманн ("Уотфорд", Англія), Павао Перван ("Вольфсбург", Німеччина), Олександр Шлагер (ЛАСК).

Захисники: Давід Алаба ("Баварія", Німеччина), Александар Драговіч ("Баєр", Німеччина), Марко Фрідль ("Вердер", Німеччина), Мартін Хінтереггер ("Айнтрахт", Німеччина), Конрад Лаймер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Штефан Лайнер ("Боруссія" М, Німеччина), Філіп Лінхарт ("Фрайбург", Німеччина), Штефан Пош ("Хоффенхайм", Німеччина), Крістофер Тріммель ("Уніон", Німеччина), Андреас Ульмер ("РБ Зальцбург ").

Півзахисники: Крістоф Баумгартнер, Флоріан Грілліч (обидва - "Хоффенхайм", Німеччина), Юліан Баумгартлінгер ("Баєр", Німеччина), Штефан Ільзанкер ("Айнтрахт", Німеччина), Валентино Лазаро ("Боруссія" М, Німеччина), Марсель Забітцер ("РБ Лейпциг", Німеччина), Луїс Шауб ("Люцерн", Швейцарія), Ксавер Шлагер ("Вольфсбург", Німеччина), Алессандро Шопф ("Шальке", Німеччина).

Форварди: Міхаель Грегоріч ("Аугсбург", Німеччина), Саша Калайджіч ("Штуттгарт", Німеччина), Марко Арнаутович ("Шанхай", Китай), Карім Онісіво ("Майнц", Німеччина).

Нагадаємо, Україна та Австрія поміряються силами в третьому турі групового раунду Євро-2020. Поєдинок відбудеться 21 червня.

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Збірна України: що потрібно знати про підготовку до Євро-2020

Перед чемпіонатом Європи збірній України залишилось провести ще два спаринги: проти Північної Ірландії (3 червня) і Кіпру (7 червня).

На Євро-2020 збірній України не зможе допомогти форвард Жуніор Мораєс, який надовго вибув через травму. А також Віталій Буяльський, в якого діагностували тріщину в ступні.

В таборі "жовто-синіх" панує чудова атмосфера, колектив Андрія Шевченка в Харкові у доброму гуморі продовжує підготовку до Євро-2020.

Остаточний склад всіх груп став відомий в листопаді 2020 року після того, як були зіграні стикові матчі.

Збірна України на груповому етапі зіграє проти Нідерландів, Австрії та Північної Македонії.

Вже відомо, що матчі Євро-2020 пройдуть з глядачами. При цьому УЄФА оголосив про заміну двох міст, які приймають турнір.

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Автор: Артем Будрін