Віктор Циганков, Олександр Андрієвський і Руслан Нещерет висловилися про поєдинок на "Камп Ноу".

Капітан "Динамо" Віктор Циганков, півзахисник Олександр Андрієвський і воротар Руслан Нещерет підбили підсумки матчу на "Камп Ноу" проти "Барселони" (1:2) в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

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Гравці поділилися враженнями від гри в ефірі телеканалу "Футбол 2".

Циганков відзначив згуртованість, з якою команда вийшла на поле:

"Якщо після матчу судити, напевно, якби ще один свій момент використовували, можливо, можна було заробити одне очко. Але склалося так, як склалося. Я задоволений командою. Ми вийшли грати один за одного, кожен момент відпрацьовували разом.

Програли, але з честю. Коли з'явилися моменти, зрозуміли, що з цим суперником можна грати. Залишали великі простори, були моменти. Напевно, якби раніше забили, сьогодні вдалося б зіграти з іншим рахунком".

Андрієвський зізнався, що позитивно оцінює поєдинок, попри підсумковий рахунок:

"Задоволений грою. Чесно кажучи, отримав задоволення. Звичайно, хотілося відвезти хоча б очко. Але ми грали з "Барселоною", тому поки так. Тренер налаштовував, щоб грали розкуто і впевнено. Знали, що в перші хвилини буде дуже складно. Думаю, у другій половині першого тайму ми знайшли свою гру і показали в цілому непоганий матч".

Нещерет, який став одним з найкращих гравців матчу, порівняв свій єврокубковий дебют з казкою:

"Чесно, я як в казку потрапив. Приємно, такий стадіон, перший раз вийшов у Лізі чемпіонів. Мені здається, це мрія будь-якого футболіста, включаючи мене. Взяли м'яч під контроль, почали створювати моменти. Але там добре діяв на лінії воротар. Тоді й відчули, що можемо з ними грати.

Мессі добре пробив. Один з найкращих по пробиттю пенальті, мені здається".

"Барселона" - "Динамо": підсумки матчу

Матч проходив на "Камп Ноу" в Каталонії за порожніх трибун.

"Динамо" в минулій грі через коронавірус не міг допомогти цілий ряд футболістів.

"Барселона" набрала 9 очок і очолює групу G. "Динамо" має на рахунку 1 пункт і йде третім.

Наступний матч у групі ЛЧ "Динамо" проведе також проти "Барселони", але вже в Києві 24 листопада.

Мірча Луческу після матчу назвав головну причину поразки "Динамо".

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Автор: Данило Слесь