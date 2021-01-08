Карім Бензема ризикує опинитися за гратами.

Суд розгляне справу нападника мадридського "Реалу" Каріма Бензема, підозрюваного в шантажі свого партнера по збірній Франції Матьє Вальбуена.

Про це повідомляє CNN.

Бензема - один з п'яти осіб, які постануть перед судом у цій справі.

Якщо вина футболіста буде доведена, йому загрожує до п'яти років позбавлення волі, а також штраф.

Нагадаємо, в 2015 році 33-річний француз потрапив до скандалу. Бензема буцімто шантажував Вальбуена і погрожував оприлюднити відео інтимного характеру. Вперше по цій справі Бензема був викликаний на допит в листопаді 2015 року.

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З огляду на цей інцидент, головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам у 2015 році відсторонив Бензема від виступів за збірну.

В поточному сезоні француз провів на полі 20 матчів за "Реал", у яких забив 12 м'ячів та ще 5 разів асистував партнерам.

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Автор: Budrin Artem