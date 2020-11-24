Фахівець зізнався, що болісно пережив розгром у минулому матчі ЛЧ.

Головний тренер донецького "Шахтаря" Луїш Каштру поділився очікуваннями від матчу 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів в гостях у "Боруссії" Менхенгладбах.

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Прес-конференція фахівця опублікована на офіційному YouTube-каналі "Шахтаря".

"Все зараз відбувається дуже швидко. Як добре, так і погане. Але з усього потрібно робити урок. 0:6 вдома з "Боруссією" - це болить і просто так не заживає. Чи вплине це на завтрашній матч? Ні.

Ми проаналізували, зрозуміли, що з нами сталося, і поїдемо на гру з повною впевненістю. Ми переживаємо складні моменти, але повинні бути налаштовані і розуміти, чого ми хочемо від кожної гри", - сказав Каштру.

Тренер зазначив, що команда розраховує на перемогу, попри провал у минулому поєдинку з німцями:

"Якщо гра покаже, що ми можемо перемогти, то нічия мене не потішить. Якщо ж гра буде розвиватися так, що більш справедливою буде нічия - я це прийму. Група у нас дуже складна. Щоб вийти до 1/8 фіналу, нам потрібно виграти у "Інтера" або "Реала". Нічия з "Боруссією" - непогано, але ми будемо прагнути перемогти".

"Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем

Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться 25 листопада на арені "Боруссія-Парк" в Менхенгладбаху. Початок - о 19.55.

Головним арбітром поєдинку призначено турка Джюнейта Чакира. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.

Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B.

У минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений "Боруссією" М у Києві - 0:6.

"Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".

Каштру не буде присутнім на матчі через дискваліфікацію.

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Автор: Данило Слесь