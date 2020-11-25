Стали відомі стартові склади "Боруссії" Менхенгладбах і "Шахтаря" на матч 4-го туру Ліги чемпіонів.
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Боруссія М - Шахтар.
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"Боруссія" М: Зоммер, Лайнер, Гінтер, Ельведі, Вендт, Крамер, Нойхаус, Лазаро, Тюрам, Штіндль, Емболо
Запасні: Зіппель, Грюн, Ланг, Херрманн, Закарія, Плеа, Траоре, Бенеш, Янчке, Поульсен
"Шахтар": Пятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Степаненко, Алан Патрік, Соломон, Тете, Марлос, Мораєс
Запасні: Шевченко, Трубін, Сіпріано, Вітао, Болбат, Маркос Антоніо, Майкон, Судаков, Фернандо
"Боруссія" Менхенгладбах - "Шахтар": перед матчем
- Матч "Боруссія" М - "Шахтар" відбудеться на арені "Боруссія-Парк" в Менхенгладбаху сьогодні, 25 листопада. Початок - о 19.55. Де дивитися матч "Боруссія" М - "Шахтар".
- Головним арбітром поєдинку призначений турок Джюнейт Чакир. Він працював на матчі "Шахтаря" з "Порту" (2:2) у групі Ліги чемпіонів сезону 2014-2015.
- Після першого кола донеччани, набравши 4 очки, посідають друге місце в групі B. У минулих матчах "Шахтар" сенсаційно обіграв "Реал" (3:2), зіграв внічию з "Інтером" (0:0), а 3 листопада був розгромлений "Боруссією" М у Києві - 0:6.
- "Боруссія" - лідер групи. Команда випереджає "гірників" на одне очко. У першому колі гладбахці крім розгромної перемоги над "Шахтарем" двічі зіграли внічию з рахунком 2:2 - з "Інтером" і "Реалом".
- Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру не буде присутній на матчі через дискваліфікацію.
- Перед грою Каштру дав свої коментарі.
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