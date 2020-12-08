Матч між "Брагою" і "Зорею" довірили провести польській бригаді арбітрів.

Польський рефері Даніель Стафінські працюватиме на матчі Ліги Європи між "Брагою" та "Зорею", який відбудеться 10 грудня.

Його асистентами стануть Давид Голіс і Кжиштоф Мірмус. Четвертий суддя - Даміан Сілвестжак, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Даніель Стафінські та українські клуби

Підопічні Віктора Скрипника проведуть зустріч під наглядом Стафінські вперше. У міжнародній кар'єрі 43-річного рефері вже було 17 матчів в рамках Ліги Європи і два - в Лізі чемпіонів. З українських клубів він перетинався тільки з київським "Динамо": у серпні 2018 року Стафінські зафіксував перемогу киян над празькою "Славією" (2:0) в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів.

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"Брага" - "Зоря": перед матчем

Матч "Брага" - "Зоря" пройде 10 грудня на стадіоні "Брага Мунісіпал". Початок - о 22.00.

Зустріч "Зорі" і "Браги" в першому колі завершилася перемогою португальського клубу - 1:2.

Команда Віктора Скрипника набрала шість очок в групі, обігравши АЕК (3:0) і "Лестер" (1:0), але вже втратила шанси на 1/16 фіналу. "Лестер" і "Брага" мають у своєму активі по 10 очок і вже гарантували собі вихід в плей-офф турніру.

Перед цим матчем "Зоря" перемогла Дніпро-1 (3:1) і піднялася до топ-5 УПЛ, а "Брага" у своєму чемпіонаті поступилася середняку "Белененсешу" на виїзді з рахунком 2:1.

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Автор: Олег Давигора