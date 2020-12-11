Віктор Скрипник заявив, що не може пред'явити претензії своїм підопічним.

Після матчу 6-го туру групового етапу Ліги Європи "Брага" - "Зоря" головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник підбив підсумки виступу команди в турнірі.

Про це Скрипник сказав в ефірі телеканалу "Футбол 2".

"Хотілося, звичайно, грюкнути дверима. Але якщо оцінювати наш турнірний шлях, шість ігор - то це десь між "нормально" і "добре". Ми попрацювали над помилками, і друге коло у нас було більш цілісним. Хороші ігри були, хороший результат. Зараз голову попелом не посипаємо", - сказав Скрипник.

Скрипник також підкреслив, що команда засмучена поразкою від "Браги" в останньому турі, але у нього "не повертається язик" пред'являти претензії своїм гравцям за цю гру:

Читайте такожЗоря поразкою завершила виступ у Лізі Європи (відео)

"Виклалися по повній. Є задоволення, що ми добре грали. Звичайно, хочеться забивати і не пропускати. Але на цьому ми вчимося. Цей досвід нам стане в нагоді в майбутньому".

"Зоря": підсумки виступу в ЛЄ

"Зоря" з 6 очками завершила виступ у групі G на третьому місці. "Лестер" і "Брага" набрали по 13 очок, у АЕКа - 3.

У шести матчах луганчани забили 6 голів, а пропустили 11.

"Зоря" втратила шанси на вихід у плей-офф ще після п'ятого туру.

Луганський клуб втретє у своїй історії виступав на груповому етапі Ліги Європи і втретє не зумів вийти в плей-офф.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар