"Челсі" вийшов у фінал Кубка Англії, обігравши "Манчестер Сіті" в матчі 1/2 фіналу.
Хавбек "Ман Сіті" і збірної України Олександр Зінченко провів всю гру на лаві запасних, потрапивши під ротацію й отримавши перепочинок.
Лондонська команда єдиний і переможний гол забила в дебюті другого тайму, коли Тімо Вернер асистував Хакіму Зієшу. Марокканець відправив м'яча в пусті ворота.
"Челсі" - "Манчестер Сіті" - 1:0
Гол: Зієш, 55
"Челсі": Кепа, Аспілікуета, Тьяго Сілва (Зума, 88), Рюдігер, Джеймс, Чілвелл, Канте, Жоржиньо, Зієш (Емерсон, 79), Маунт (Пулішич, 70), Вернер (Хавертц, 79)
"Манчестер Сіті": Стеффен, Канселу, Діаш, Ляпорт, Менді, Родрі, Фернандінью, Торрес (Гюндоган, 64), Де Брюйне (Фоден, 46), Стерлінг, Жезус
Відеоогляд матчу опублікував YouTube-канал The Emirates FA Cup.
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Кубок Англії: головне
- "Челсі" став першим фіналістом турніру. 18 квітня останню путівку до фіналу між собою розіграють "Саутгемптон" та "Лестер".
- Минулого року "Челсі" також дістався фіналу, проте поступився там лондонському "Арсеналу".
- В цьому сезоні ці змагання святкують ювілей в Англії - їх проводять вже 140-й раз.
- Переможець турніру гарантовано отримає право представляти Англію на груповому етапі Ліги Європи.
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