Челсі та Манчестер Сіті визначили першого фіналіста Кубку Англії (відео)

Команда Олександра Зінченка не зможе оформити требл в цьому сезоні.

"Челсі" вийшов у фінал Кубка Англії, обігравши "Манчестер Сіті" в матчі 1/2 фіналу. Хавбек "Ман Сіті" і збірної України Олександр Зінченко провів всю гру на лаві запасних, потрапивши під ротацію й отримавши перепочинок. Лондонська команда єдиний і переможний гол забила в дебюті другого тайму, коли Тімо Вернер асистував Хакіму Зієшу. Марокканець відправив м'яча в пусті ворота. "Челсі" - "Манчестер Сіті" - 1:0 Гол: Зієш, 55 "Челсі": Кепа, Аспілікуета, Тьяго Сілва (Зума, 88), Рюдігер, Джеймс, Чілвелл, Канте, Жоржиньо, Зієш (Емерсон, 79), Маунт (Пулішич, 70), Вернер (Хавертц, 79) "Манчестер Сіті": Стеффен, Канселу, Діаш, Ляпорт, Менді, Родрі, Фернандінью, Торрес (Гюндоган, 64), Де Брюйне (Фоден, 46), Стерлінг, Жезус Відеоогляд матчу опублікував YouTube-канал The Emirates FA Cup. Читайте також Не пив ані краплі: дружина Зінченка шокувала заявою про ставлення гравця до спиртного Кубок Англії: головне "Челсі" став першим фіналістом турніру. 18 квітня останню путівку до фіналу між собою розіграють "Саутгемптон" та "Лестер".

Минулого року "Челсі" також дістався фіналу, проте поступився там лондонському "Арсеналу".

В цьому сезоні ці змагання святкують ювілей в Англії - їх проводять вже 140-й раз.

Переможець турніру гарантовано отримає право представляти Англію на груповому етапі Ліги Європи. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Артем Будрін

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