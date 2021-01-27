Дебют Томаса Тухеля пройшов взагалі без голів.

У матчі 20-го туру чемпіонату Англії "Вулверхемптон" завітав у гості до "Челсі".

Матч завершився з рахунком 0:0. Це був перший поєдинок лондонського "Челсі" під керівництвом нового головного тренера - Томаса Тухеля.

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Відзначимо, що керманич є першим в історії "Челсі" німецьким тренером. Тухель замінив на цій посаді звільненого Френка Лемпарда.

Англійська Прем'єр-ліга. 20-й тур.

"Челсі" – "Вулверхемптон" 0:0

"Челсі": Менді – Аспілікуета, Сілва, Рюдігер, Чілвелл (Пулішич, 76) – Жоржиньо, Ковачич, Зієш (Маунт, 82), Хавертц, Хадсон-Одої – Жиру (Абрахам, 77)

"Вулверхемптон": Патрісіу – Болі, Коуді, Кілман – Семеду, Дендонкер, Невеш, Аіт-Нурі (Гувер, 46), Поденсе (Вілліан Жозе, 72) – Траоре (Моутіньо, 90), Нету

Стадіон: "Стемфорд Бридж" (Лондон)

В наступному турі "Челсі" вдома зіграє проти "Бернлі". Зустріч запланована на 31 січня о 14:00.

АПЛ: положення команд

"Манчестер Сіті" (41 очко) на вершині таблиці. Більше того, в "містян" є гра в запасі. На другому місці "Манчестер Юнайтед" (40 очків). "Лестер" в активі має 38 пунктів і займає третю сходинку.

"Вест Гем" Андрія Ярмоленка на 4-й позиції. У них 35 очків. "Ліверпуль" (34 очки) йде п'ятим, але має гру в запасі.

"Челсі" на 8-й позиції. У них 30 очків. "Вулверхемптон" залишається на 13-й сходинці з 23 заліковими пунктами.

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Автор: Будрін Артем